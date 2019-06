Lusitano de Vildemoinhos: Paulo Oliveira garantido por mais uma temporada

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a renovação de Paulo Oliveira por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2020. O lateral-direito - que também pode jogar como defesa-central -, de 24 anos, vai, assim, cumprir a quinta época ao serviço do emblema viseense.Paulo Oliveira chegou ao Lusitano de Vildemoinhos em 2015/16. Formado no O Crasto, e também com uma passagem pelas escolas do Sp. Braga - onde se sagrou campeão nacional de juniores em 2013/14 -, representou ainda o Vilaverdense. Em quatro temporadas no clube, o defesa conta um total de 108 jogos oficiais e cinco golos.A confirmação da continuidade do futebolista, que realizou 29 jogos na última época (1 golo), surge depois de o Lusitano de Vildemoinhos já ter garantido, também, as renovações com o treinador Rogério Sousa e ainda com Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central), Tiago Gonçalves (defesa-central), Barros (médio), Mauro Santos (médio) e Hélder Rodrigues (avançado). O clube divulgou ainda que o avançado Luís Almeida vai deixar a equipa de juniores para integrar o plantel principal na próxima temporada.No que diz respeito a reforços, a direção presidida por António Loureiro já garantiu as contratações do defesa-central Raphael Almeida (ex-Merelinense) e do avançado Kokora (ex-Penalva do Castelo). Quanto a saídas, destaque para o extremo Nuno Rodrigues, que vai representar o Mafra, da 2ª Liga, em 2019/20.