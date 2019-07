Lusitano de Vildemoinhos: Pré-época inclui particulares com Feirense e Ac. Viseu

O Lusitano de Vildemoinhos divulgou o planeamento da preparação para a nova temporada, que inclui nove encontros particulares, dois deles com equipas da 2ª Liga: Feirense e Ac. Viseu.Eis os jogos de preparação do emblema viseense para 2019/20:- Feirense-Lusitano de Vildemoinhos, 13 de julho às 10h30 (Fornos de Algodres)- Lusitano de Vildemoinhos-Ac. Viseu, 18 de julho às 19h (Vildemoinhos)- Lusitano de Vildemoinhos-Oliveira do Hospital, 20 de julho às 17h (Vildemoinhos)- Condeixa-Lusitano de Vildemoinhos, 21 de julho às 17h (Condeixa-a-Nova)- Oliveira do Hospital-Lusitano de Vildemoinhos, 27 de julho às 17h (Oliveira do Hospital)- Lusitano de Vildemoinhos-BC Branco, 28 de julho às 18h (Vildemoinhos)- Anadia-Lusitano de Vildemoinhos, 3 de agosto às 17h (Anadia)- Lusitano de Vildemoinhos-Condeixa, 4 de agosto às 17h (Vildemoinhos)- Lusitano de Vildemoinhos-Anadia, 11 de agosto às 17h (Vildemoinhos)Refira-se que, até ao momento, a equipa orientada por Rogério Sousa conta já com 14 futebolistas confirmados para 2019/20, entre reforços e elementos que transitam da época anterior. São eles: Ruca, Badi Sea, Paulo Oliveira, Calico, Tiago Gonçalves, Raphael Almeida (ex-Merelinense), Ricardo Leal, Barros, Mauro Santos, Dylan Collard (ex-Tondela), Luís Almeida, Braz, Hélder Rodrigues e Kokora (ex-Penalva do Castelo).No que diz respeito a saídas, destaque para Nuno Rodrigues, que vai representar o Mafra, e Kiko Bondoso, que se mudou para o Vizela.