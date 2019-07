Lusitano de Vildemoinhos: Presidente demite-se em choque com vereadora da CM Viseu

O presidente do Lusitano de Vildemoinhos, António Loureiro, apresentou a demissão na sequência das acusações da vereadora do desporto da Câmara Municipal de Viseu, Cristina Brasete, sobre um alegado desvio de verbas destinadas à manutenção do relvado do Campo dos Trambelos.A equipa do Lusitano de Vildemoinhos, recorde-se, começou esta semana a preparar mais uma participação no Campeonato de Portugal, mas o estado do relvado levou o presidente do emblema viseense a queixar-se publicamente, em declarações ao Jornal do Centro. "O relvado é comparticipado pela autarquia. Por causa de algumas burocracias, que só o pelouro do desporto pode explicar, estivemos um mês sem qualquer manutenção no estádio", disse, então, António Loureiro.A reação da CM Viseu surgiu por parte da própria vereadora, que, citada pela mesma publicação, lançou a dúvida sobre o real destino do dinheiro: "A partir da próxima época não vamos dar o dinheiro porque, pelos vistos, não era canalizado para pagamentos. Portanto, havia atrasos, como nos disse o fornecedor de manutenção do relvado, que é o mesmo do Estádio do Fontelo."Esta situação levou mesmo o presidente do Lusitano de Vildemoinhos a apresentar, esta sexta-feira, a demissão, garantindo que não se recandidatará se a vereadora Cristina Brasete não lhe pedir desculpas publicamente."Venho desta forma informar que, depois de profunda reflexão e depois de uma noite sem conseguir dormir, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vou comunicar à restante direção do Lusitano de Vildemoinhos a minha demissão, afim de serem convocadas eleições antecipadas. Tenho aguentado muita coisa vinda do pelouro do desporto, mas não permitirei que se façam declarações gravíssimas que atentem a minha idoneidade perante a sociedade", escreveu o dirigente no Facebook.