Lusitano de Vildemoinhos: Renan Soares é o sétimo reforço para 2019/20

Os dirigentes do Lusitano de Vildemoinhos continuam a preparar o plantel para 2019/20 e, nesse sentido, garantiram a contratação de Renan Soares, extremo brasileiro, de 30 anos, que representou o Penalva do Castelo na última temporada. Trata-se do sétimo reforço do emblema viseense, depois de João Guilherme (ex-Pinhalnovense), Raphael Almeida (ex-Merelinense), Dylan Collard (ex-Tondela), Collins Nonso (ex-AD Oliveirense), Miguel Lopes (ex-Leça) e Kokora (ex-Penalva do Castelo) também já terem sido apresentados.Renan Soares chegou a Portugal em 2010/11 para representar o Aguiar da Beira, tendo passado, depois, por UD Oliveirense, Gafanha e Fátima antes de assinar pelo Penalva do Castelo. O extremo assinou agora com o Lusitano de Vildemoinhos um contrato válido por uma temporada, ou seja, até junho de 2020.Refira-se que, até ao momento, a equipa orientada por Rogério Sousa conta já com 18 futebolistas confirmados para 2019/20, entre reforços e elementos que transitam da época anterior. São eles: Ruca, Badi Sea, Paulo Oliveira, Calico, Tiago Gonçalves, Raphael Almeida (ex-Merelinense), Ricardo Leal, Barros, Mauro Santos, Collins Nonso (ex-AD Oliveirense), Dylan Collard (ex-Tondela), Luís Almeida, Miguel Lopes (ex-Leça), Renan Soares (ex-Penalva do Castelo), Braz, Hélder Rodrigues, João Guilherme (ex-Pinhalnovense) e Kokora (ex-Penalva do Castelo).No que diz respeito a saídas, destaque para Nuno Rodrigues, que se transferiu para o Mafra, e Kiko Bondoso, que se mudou para o Vizela.O Lusitano de Vildemoinhos, 5º classificado da Série B do Campeonato de Portugal em 2018/19, continua a preparar a próxima temporada e já realizou quatro encontros particulares: Feirense (0-4), Ac. Viseu (2-2), Oliveira do Hospital (1-2) e Condeixa (2-4).Seguem-se duelos com Oliveira do Hospital (27/7), BC Branco (28/7), Anadia (3/8 e 11/8) e Condeixa (4/8).