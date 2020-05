Lusitano de Vildemoinhos: Rogério Sousa avança para a quinta época no comando

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com o treinador Rogério Sousa para a renovação do contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. Será a quinta temporada consecutiva do técnico, de 49 anos, à frente do emblema viseense.





Em 2020/21, Rogério Sousa continuará acompanhado por Gustavo Guerreiro (treinador-adjunto), João Sacramento (treinador de guarda-redes) e Orlando Pinto (analista).No Lusitano de Vildemoinhos desde 2016/17, depois de quatro épocas no Penalva do Castelo, Rogério Sousa conseguiu levar os trambelos à fase de acesso à 2ª Liga em duas ocasiões e ainda colocou o clube na 4ª eliminatória da Taça de Portugal pela primeira vez na história, em 2018/19 - depois de uma surpreendente vitória frente ao Nacional (4-3), o Lusitano de Vildemoinhos caiu apenas aos pés do Sporting (1-4).Garantida a renovação do treinador, o Lusitano de Vildemoinhos, que à data do cancelamento do Campeonato de Portugal encontrava-se no 15º lugar da Série B, vai agora começar a preparar as renovações com alguns dos jogadores mais influentes, além das contratações para 2020/21.