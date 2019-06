Lusitano de Vildemoinhos: Rogério Sousa continua no comando por mais uma época

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com o treinador Rogério Sousa para a renovação do contrato por mais uma temporada. O técnico, de 48 anos, vai partir para a quarta época ao serviço do emblema viseense.Além de Rogério Sousa, a restante equipa técnica, composta por Gustavo Guerreiro (treinador-adjunto) e João Sacramento (treinador de guarda-redes), também se mantém no Lusitano de Vildemoinhos.Em 2018/19, recorde-se, Rogério Sousa guiou o Lusitano de Vildemoinhos a uma das melhores temporadas da história do clube. Apesar de não ter conseguido garantir o principal objetivo - apuramento para o playoff de acesso à 2ª Liga -, o treinador levou os trambelos, pela primeira vez, à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, onde acabaram por ser derrotados pelo Sporting.Na Série B do Campeonato de Portugal, a equipa acabou na 5ª posição, com um total de 17 vitórias, 8 empates e 9 derrotas em 34 jogos.