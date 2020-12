Lusitano de Vildemoinhos: Rogério Sousa deixa cargo de treinador

Rogério Sousa deixou o Lusitano de Vildemoinhos. Em comunicado, o emblema viseense, último classificado da Série D do Campeonato de Portugal, informou ter chegado a acordo com o treinador, de 49 anos, e com a restante equipa técnica para a rescisão do contrato, acrescentando ainda que a nova equipa técnica "será apresentada em breve".





Depois de uma experiência no Penalva do Castelo, também do distrito de Viseu, Rogério Sousa chegou ao Lusitano de Vildemoinhos no início da época 2016/17 e guiou o clube a alguns dos mais importantes marcos de uma história que já tem 104 anos - como os dois apuramentos para a fase de subida à 2ª Liga, a vitória que eliminou o Nacional da Taça de Portugal e o encontro com o Sporting, também na prova rainha. No total, Rogério Sousa cumpriu 142 jogos e somou 63 vitórias pelo Lusitano de Vildemoinhos.O Lusitano de Vildemoinhos, recorde-se, ainda não venceu qualquer jogo esta temporada e o melhor que conseguiu foram dois empates no Campeonato de Portugal, frente a Anadia (1-1) e Sanjoanense (0-0), e um triunfo nos penáltis frente ao Águias do Moradal, na 1ª eliminatória da Taça de Portugal.