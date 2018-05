O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com o treinador Rogério Sousa para a renovação do contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2019. A informação foi revelada pelo emblema viseense através do site oficial.





Em 2017/18, recorde-se, Rogério Sousa e a restante equipa técnica, composta por Gustavo Guerreiro e João Sacramento, levaram o Lusitano de Vildemoinhos ao playoff de acesso à 2.ª Liga, onde a equipa acabou derrotada aos pés da União de Leiria. Durante a fase regular, a formação viseense terminou a série D no 2.º lugar, precisamente atrás dos leirienses.

Autor: Pedro Ponte