Lusitano de Vildemoinhos: Romy Silva oficializado até ao final da temporada

O Lusitano de Vildemoinhos oficializou a contratação de Romy Silva, emprestado pelo Ac. Viseu até ao final da temporada. O negócio, recorde-se, já havia sido noticiado pelo nosso jornal e o emblema da Série D do Campeonato de Portugal garante, assim, o primeiro reforço de janeiro, poucos dias depois de ter confirmado Paulo Meneses como substituto de Rogério Sousa no comando técnico.





O avançado guineense, de 23 anos, chegou a Portugal em 2018 para representar o Olivais e Moscavide, depois de ter vestido as camisolas de Canchungo e Sport Clube dos Portos, na Guiné-Bissau, mas rapidamente deu o salto para a 2ª Liga e assinou contrato com o Ac. Viseu, que, agora, cedeu o jogador aos trambelos para que este possa ser utilizado com mais regularidade até ao final de 2020/21.O Lusitano de Vildemoinhos está no 12º e último lugar da Série D do Campeonato de Portugal, com apenas dois pontos, fruto dos empates com Anadia e Sanjoanense.