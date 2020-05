Lusitano de Vildemoinhos: Ruca renova por mais uma temporada

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com Ruca para a renovação do contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. Será a quinta época do guarda-redes, de 30 anos, com a camisola do emblema viseense.





Trata-se da primeira renovação no plantel para 2020/21, depois de o clube ter assegurado a continuidade do treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica.Formado no FC Porto, com uma passagem pelo Padroense pelo meio, Rui Nunes, conhecido por Ruca no mundo do futebol, já representou, como profissional, Marítimo B, Tourizense, Nogueirense e Ac. Viseu, além do Lusitano de Vildemoinhos.Esta temporada defendeu a baliza dos trambelos em 24 jogos do Campeonato de Portugal e somou 2.160 minutos pela equipa que terminou a Série B no 15º lugar.