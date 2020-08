Lusitano de Vildemoinhos: Rui Miguel Ferreira eleito presidente

Rui Miguel Ferreira é o novo presidente do Lusitano de Vildemoinhos. O dirigente, que liderou a Comissão Administrativa do emblema viseense nos últimos meses e encabeçava a única lista a sufrágio, foi eleito em assembleia geral no Estádio dos Trambelos, esta quinta-feira, com 100 por cento dos votos. O ato decorreu em conformidade com as normas da Direção-Geral da Saúde.





Nesta reunião magna foram também aprovados o Relatório e Contas da Direção, Relatório do Conselho Técnico e Parecer do Conselho Fiscal, bem como a certificação legal de contas, todos por unanimidade.