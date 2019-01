Lusitano de Vildemoinhos-Sanjoanense, 0-0: Jogo de nervos dá empate penalizador

Lusitano de Vildemoinhos e Sanjoanense defrontaram-se este domingo no Estádio dos Trambelos, em Viseu, e empataram sem golos, numa partida que acabou por penalizar ambas as equipas: a equipa da casa caiu para a 3.ª posição, depois de o Lusitânia de Lourosa ter vencido em Paredes; a formação aveirense foi ultrapassada pelo Sp. Espinho e caiu para o 5.º lugar.O jogo foi dividido do início ao fim, mas, ao longo da segunda parte, foi ficando mais partido, com as equipas a terem algumas oportunidades de golos. Ruca brilhou entre os postes aos 75 minutos, impedindo o golo da Sanjoanense, e, aos 79', Hélder Rodrigues atirou por cima num livre direto.A última oportunidade do jogo pertenceu à formação aveirense, já depois de o Lusitano ter beneficiado de um livre em zona perigosa, mas a partida viria mesmo a acabar sem golos.O Lusitano de Vildemoinhos é 3.º na Série B do Campeonato de Portugal, com 29 pontos - a dois do Lusitânia de Lourosa e a oito do líder, o Gondomar -, e na próxima jornada recebe o União da Madeira. Já a Sanjoanense é 5.ª, com 28 pontos, e vai defrontar, na 18.ª ronda, o Sp. Mêda, fora de portas.