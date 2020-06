Lusitano de Vildemoinhos: Serifo Djaló é o quarto reforço para 2020/21

O Lusitano de Vildemoinhos oficializou a contratação de Serifo Djaló, médio guineense, de 25 anos, que representou esta época o Fabril, da Série D do Campeonato de Portugal, e que assinou um contrato válido até ao final da temporada. Trata-se do quarto reforço para 2020/21 do emblema viseense, que já havia oficializado o defesa Rafael Silva (ex-Lamelas), Landry Nkolo (ex-Vitória de Sernache) e o avançado Luís Almeida (ex-Mortágua).





Formado no Tenente Valdez e com uma passagem pelos escalões jovens do Portimonense, Serifo Djaló, que desempenha funções mais defensivas no centro do terreno, iniciou a carreira sénior em 2014/15 com a camisola do Vitória de Sernache, tendo ainda representado Atlético de Malveira (2015/16), Loures (2016/17), Torreense (2017/18 e 2018/19), Amora (2019/20) e Fabril (2019/20). Esta época, ao serviço da formação do Barreiro, o médio participou em 18 jogos do Campeonato de Portugal (um golo), num total de 1.533 minutos.Além das contratações de Rafael Silva, Serif Djaló, Landry Nkolo e Luís Almeida, o Lusitano de Vildemoinhos já anunciou as renovações do treinador Rogério Sousa e restante equipa técnica e ainda de Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central), Raphael Almeida (defesa-central), Franco (defesa-central), Ricardo Leal (lateral-esquerdo), Jack (médio), Luís Almeida (médio), Hélder Rodrigues (avançado) e Braz (avançado).Recorde-se que em 2019/20, à data do cancelamento do Campeonato de Portugal, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, o Lusitano de Vildemoinhos encontrava-se no 15º lugar da Série B.