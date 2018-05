Um golo solitário de Pepo, aos 53 minutos, deitou por terra as já poucas esperanças da equipa de Vildemoinhos de seguir rumo às meias-finais do playoff de acesso à 2ª Liga. Num jogo equilibrado, a U. Leiria deixou credenciais, perante um adversário que lutou, mas, em alguns momentos, não teve a sorte do jogo.

A vitória da equipa da cidade do Lis acabou por justificar-se, tal como a passagem para as meias-finais. Mostrou ser mais experiente, perante um adversário que, acima de tudo, dignificou o espetáculo.

Continuar a ler

Como se esperava, o conjunto da casa entrou forte no jogo, tentando chegar ao golo que lhe permitisse acreditar e, de algum modo, desestabilizar o adversário. Só que tal não se verificou. A formação orientada por Rui Amorim mostrou-se sempre mais confortável num jogo muito discutido na zona central e com raríssimas ocasiões de golo. A única do primeiro tempo ocorreu aos 33 minutos, para a equipa da casa. Barros, na cobrança de um livre na zona da meia lua, fez a bola sair rente ao travessão da baliza à guarda de Wilson. A segunda metade começou, praticamente, com o golo da equipa que viajou de Leiria. Pepo, aos 53 minutos, na cobrança de um livre direto, fez o tento que ditou o resultado final. Os trambelos reagiram e, aos 65 minutos, tiveram a melhor ocasião de todo o encontro. Brigues travou Braz na grande área, o juiz da partida apontou para a marca de penálti, mas Hélder Rodrigues, na transformação, permitiu a defesa de Wilson, com os pés. A caminho do final, a equipa de Leiria controlou o jogo e o cronómetro, perante um adversário que acreditou, carregou sobre o último reduto leiriense, mas foi incapaz de chegar ao empate.

Autor: José Luís Araújo