Lusitano de Vildemoinhos-U. Madeira, 1-0: Eficácia de Kiko vale três pontos

O Lusitano de Vildemoinhos venceu o União da Madeira por 1-0, este domingo, no Estádio dos Trambelos, numa partida que teve Kiko Bondoso como principal figura. O jovem avançado, de 23 anos, aproveitou uma falha na defesa da formação madeirense para fazer o único golo do jogo, que permite à equipa da casa segurar a 3.ª posição na Série B do Campeonato de Portugal, com 32 pontos.A partida foi marcada pelo equilíbrio, em principal nos primeiros 45 minutos. Mas aos 30 minutos, Assane Baldé lançou Kiko Bondoso com um passe a mais de 50 metros e o avançado, mais rápido do que a defesa do União da Madeira, atirou para o fundo das redes.Na segunda parte, os insulares entraram decididos a chegar ao empate, mas esbarraram sempre em Ruca ou... na própria ineficácia. Os últimos minutos foram de ataque à área do Lusitano, mas a partida viria a acabar sem mais mudanças no marcador.O Lusitano de Vildemoinhos é 3.º na Série B do Campeonato de Portugal, com 32 pontos - a dois do Lusitânia de Lourosa e a cinco do líder, o Gondomar -, e na próxima jornada desloca-se ao reduto do Águeda. Já o União da Madeira caiu para o 8.º lugar. Soma 27 pontos e vai defrontar, na 19.ª ronda, o Amarante, em casa.