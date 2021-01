Lusitano de Vildemoinhos: Uros Smolovic regressa para reforçar o meio-campo

O Lusitano de Vildemoinhos, 11º classificado da Série D do Campeonato de Portugal, oficializou a contratação de Uros Smolovic, médio montenegrino, de 28 anos, que já havia representado o clube em 2018/19 e que esta época vestia as cores do Pedras Rubras. Trata-se do quinto reforço de inverno do emblema viseense, que já tinha apresentado o lateral-esquerdo Jake Gonçalves (ex-Marítimo), o defesa-central Xandão (ex-Anadia) e os avançados Zé Francisco (ex-Oliveira do Hospital) e Romy Silva (ex-Ac. Viseu).





Com passagens por vários clubes de Montenegro (Mladost Podgorica, Zeta, Zabjelo, Buducnost e KOM Podgorica) e ainda por emblemas da Polónia (Pogon e Swit Nowy Dwor) e da Áustria (Simmeringer e Mauerwerk), Smolovic chegou a Portugal em 2017 para representar o Trofense. Na época seguinte mudou-se para o Lusitano de Vildemoinhos e estava desde 2019 no Pedras Rubras.