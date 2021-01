Lusitano de Vildemoinhos: Xandão é o quarto reforço de inverno

O Lusitano de Vildemoinhos, 11º classificado da Série D do Campeonato de Portugal, oficializou a contratação de Xandão, defesa-central brasileiro, de 23 anos, que representava o Anadia. Trata-se do quarto reforço de inverno do emblema viseense, que já tinha apresentado o lateral-esquerdo Jake Gonçalves (ex-Marítimo) e os avançados Zé Francisco (ex-Oliveira do Hospital) e Romy Silva (ex-Ac. Viseu).





Com uma passagem pelos juniores da U. Leiria, em 2015/16, Xandão representou, enquanto sénior, o emblema leiriense e também o Anadia, onde esteve nas últimas duas temporadas. O técnico Paulo Meneses ganha, assim, mais uma solução para a defesa com o objetivo de garantir a permanência no Campeonato de Portugal.