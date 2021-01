Lusitano de Vildemoinhos: Zé Francisco é reforço para o ataque

O Lusitano de Vildemoinhos, 11º classificado da Série D do Campeonato de Portugal, oficializou a contratação de Zé Francisco, avançado português, de 29 anos, que representava o Oliveira do Hospital. Trata-se do segundo reforço de inverno do emblema viseense, que já tinha apresentado o lateral-esquerdo Jake Gonçalves (ex-Marítimo) e o avançado Romy Silva (ex-Ac. Viseu).





Formado na Académica, Zé Francisco representou, enquanto sénior, Tourizense, Nogueirense, Aljustrelense e Mortágua, além do Oliveira do Hospital, onde estava desde 2018/19. Na primeira metade desta época, o avançado marcou dois golos em nove jogos.