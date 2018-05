Continuar a ler

Após dois anos consecutivos no terceiro escalão do futebol português, o Mafra nunca esteve tão perto de regressar aos grandes relvados. Após deixar para trás o Vilaverdense na fase anterior e de ter vencido de forma esclarecedora a sua série, segue-se agora o União de Leiria, uma equipa de "excelentes executantes e com um treinador com provas dadas", segundo Luís Freire."Temos a consciência que estamos numa fase em que as equipas são muito fortes. O União de Leiria provou na sua série que em tem excelentes executantes e um excelente treinador com provas dadas nesta divisão. É um jogo que vamos enfrentar uma grande equipa, mas convencidos que também somos essa grande equipa", alertou o jovem treinador, de apenas 32 anos.Contudo, o técnico, que já conta com quatro subidas no currículo em outros escalões, lembra que nem todos acreditaram nas potencialidades dos seus jogadores, frisando que o grande objetivo agora é fazer regressar o Mafra à 2ª Liga."O Mafra quer, claramente, levar à avante a sua carreira deste ano e subir de divisão. Temos as nossas forças e penso que será uma eliminatória muito equilibrada. Penso que o Mafra foi um clube que não foi valorizado, ganhou a sua série, provou o seu valor e ganhou estes dois jogos a eliminar ao Vilaverdense", recordou.Para o duelo diante do União de Leiria, Luís Freire foi corrosivo: "O Mafra tem as mesmas hipóteses, mas sei que não é visto assim por fora. Temos a consciência que temos uma palavra forte a dizer e vamos dar tudo por tudo para subir de divisão".Por fim, contou como o balneário está a viver os dias que antecedem os encontros, "sem pressão", salientando que o Mafra também não foi dos clubes do Campeonato de Portugal que mais investiu."Os jogadores estão felizes pelo que têm feito, estão esperançados, entusiasmados e motivados, mas não há pressão. Há uma ansiedade positiva e assumimos uma candidatura, mas não a todo o custo. Não investimos demasiado e estamos a levar as coisas com o otimismo de conseguirmos fazer história", concluiu.No sábado, o Mafra recebe o União de Leiria, no Estádio Dr. Mário Silveira, pelas 17:00, deslocando-se a Leiria no dia 27, à mesma hora, para a segunda partida no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.