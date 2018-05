Mafra e U. Leiria não foram além de um empate a zero que deixa tudo em aberto para a 2ª mão. Permanece a incógnita quanto a quem sobe à 2ª Liga, especialmente pelo enorme equilíbrio que se viu no Estádio Dr. Mário Silveira.

A partida começou a um ritmo diabólico e, logo no primeiro lance, a União espreitou o golo, com Ulisses a rematar à entrada da área para uma defesa atenta de Godinho. Na resposta, Rodrigues escapou à marcação da defesa contrária, valendo a pronta saída de Wilson da área, a evitar o golo. O Mafra foi equilibrando o jogo e ao minuto 18 dispôs da melhor ocasião da primeira parte: o lateral Guilherme ficou perto de abrir o ativo quando atirou à trave após um belo rasgo de Leandro Borges.

A vontade de atacar era muita mas as oportunidades não apareciam. Assim, a segunda parte trouxe duas equipas mais cautelosas e menos atrevidas, sabendo que dificilmente algo ficaria decidido nesta partida. De qualquer das formas, a emoção e as ocasiões de golo estiveram presentes. Luís Freire e Rui Amorim foram mexendo sempre com o intuito de balancear as respetivas equipas cada vez mais para o ataque e seriam exatamente dois jogadores que saltaram dos bancos a estar muito perto de fazer funcionar o marcador.

Primeiro foi Alisson que, aos 84’, desperdiçou frente a Wilson a possibilidade de marcar. Do outro lado, Ernest, depois de uma jogada confusa dentro da área do Mafra, viu a bola raspar ainda no poste.

Nota para o grande ambiente fora de campo, fruto de uma das maiores enchentes vistas em Mafra, com adeptos dos dois lados a darem espetáculo.