Manú e Tocantins são as prendas no 'sapatinho' do Vilafranquense

Pouco antes da meia-noite, o Vilafranquense revelou os dois 'presentes' aos sócios e adeptos dos ribatejanos: Manú e Gustavo Tocantins. Ou seja, duas contratações para o mercado de inverno que irão passar a treinar às ordens do técnico Vasco Matos.Manú tem larga experiência nacional e internacional e alinhava pelo Cartaxo. O extremo português, de 36 anos, conta com passagens, entre outros, por Benfica, Estrela Amadora, V. Setúbal, Marítimo ou Légia Varsóvia.Já Tocantins, de 22 anos, é avançado e notabilizou-se em provas nacionais ao serviço do Estoril. O jovem dianteiro cumpriu a primeira parte de 2017/18 pelos canarinhos e a última ao serviço do Londrina. Alinhava ultimamente com a camisola do Velo Clube de Rio Claro, no Brasil.Recorde-se que o Vilafranquense ocupa neste momento o segundo lugar da Série C no Campeonato de Portugal, com os mesmos 31 pontos do que o líder BC Branco ao cabo de 15 jornadas.