Manú já não é jogador do Vilafranquense

Manú deixa o Vilafranquense menos de dois meses depois de ter sido oficializado como reforço invernal da equipa que atualmente ocupa o 2.º lugar da Série C do Campeonato de Portugal.O experiente extremo, de 36 anos, cumpriu apenas quatro encontros com a camisola dos ribatejanos sendo que em nenhum deles foi titular. A última presença aconteceu em Peniche, tendo entrado na última hora de jogo mas, tal com os companheiros da equipa, não conseguiu inverter o rumo da partida que acabaria por se quedar com um nulo.O futebolista que conta, por exemplo, com passagens por Benfica, V. Setúbal ou Marítimo na carreira havia pendurado as chuteiras em 2016/17 mas regressou já esta temporada ao serviço do Cartaxo onde cumpriu a primeira parte da época.