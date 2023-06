Manuel Cajuda apresenta nova direção do Olhanense

Manuel Cajuda, novo presidente do Olhanense (eleito em 31 de maio, na maior votação dos últimos anos), dá a conhecer aos sócios do clube esta segunda-feira, a partir das 18 horas, no Auditório Municipal de Olhão, a equipa diretiva que o acompanhará nos próximos dois anos e as linhas mestras do mandato.O antigo treinador, que encerrou essa atividade em março último, depois de 40 anos de trabalho em Portugal e no estrangeiro, inicia o mandato num quadro de grandes dificuldades: o clube está a contas com graves problemas financeiros e o futebol sénior, da responsabilidade da SAD (que também se debate com dívidas avultadas), desceu aos distritais.Carlos Moraes, Luís Salero Viegas, Mário Proença, Rui Lino Saleiro, Sérgio Boavida e Herlander Barros integram a nova direção. António Cabrita e João Calabreta Martins presidem à assembleia geral e conselho fiscal, respetivamente.