Manuel Cajuda desafiado a candidatar-se à presidência do Olhanense

Manuel Cajuda está a ser desafiado a candidatar-se à presidência do Olhanense, num momento que o emblema de Olhão consumou a descida aos distritais. O treinador algarvio, natural daquela localidade, não diz que não mas pede apoio dos sócios e adeptos de grande monta."Se o Olhanense morrer, todos seremos culpados. Está na fase mais difícil da sua vida. Tenho de ficar grato a um grupo de amigos que estão a tentar influenciar-me a assumir a presidência do clube. É o clube da minha terra, mas o clube é de todos e quero saber o que esse grupo de amigos pode fazer, o que representa para o Olhanense e, principalmente, perceber a força da Câmara de Olhão", vincou em declarações à Rádio Renascença.Cajuda, de 71 anos, um dos técnicos com mais jogos na 1ª Liga portuguesa, treinou o Olhanense em três períodos distintos, o último dos quais em 2012/13.