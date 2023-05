Manuel Cajuda eleito presidente do Olhanense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo treinador Manuel Cajuda (decidiu encerrar a carreira recentemente) foi esta quarta-feira eleito presidente do Olhanense. A única lista concorrente aos corpos sociais do clube recolheu 545 votos (com dois brancos e um nulo, tendo votado 148 sócios, nas mais concorridas eleições dos últimos anos.A equipa diretiva liderada por Manuel Cajuda inclui ainda Luís Salero Viegas, António Boavida, Carlos de Moraes, Mário Proença, Rui Saleiro e Herlander Barros. António Cabrita e João Calabreta Martins são os líderes da assembleia geral e para o conselho fiscal, respetivamente. A tomada de posse decorreu logo após o encerramento das urnas.