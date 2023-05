Manuel Cajuda lidera candidatura à presidência do Olhanense

Manuel Cajuda vai mesmo avançar para a presidência do Olhanense, liderando uma lista candidata nas eleições marcadas para 31 de maio.

Nos últimos dias decorreram reuniões que deixaram assentes os pilares da candidatura, um dos quais passa pela continuidade do futebol sénior, seja através da SAD (na 1ª Divisão da AF Algarve) ou do clube (na 2ª divisão distrital).

Cajuda iniciou a sua carreira de futebolista no Olhanense, chegando depois à equipa principal, e mais tarde foi treinador dos rubro-negros, em 3 ocasiões. Se for eleito presidente, será a primeira figura do clube a desempenhar as três funções. A entrega de listas decorre até ao dia 26 e tudo aponta para que se apresente a votação apenas uma lista.