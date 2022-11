Manuel Monteiro é o novo treinador do Esperança de Lagos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Monteiro, que na época passada esteve ao serviço do Vitória de Cernache, é o novo treinador do Esperança de Lagos, da Série D do Campeonato de Portugal.Os lacobrigenses ocupam o 11. lugar e somam apenas uma vitória em nove jogos.Manuel Monteiro sucede a Rui Capela, que abandonou o comando da equipa na semana, devido a questões de âmbito familiar.