Marcelo renova contrato com Vizela

O Vizela renovou o contrato com o médio Marcelo, que na temporada passada esteve cedido ao Pedras Salgadas, por mais três temporadas

Marcelo vai integrar, nesta fase inicial, o grupo às ordens de Álvaro Pacheco, na expectativa de convencer o treinador a ficar na versão final do plantel. Contrato no verão de 2017, o médio brasileiro apenas atuou pelos juniores dos vizelenses, uma vez que nos últimos dois anos foi foi cedido aos sub-23 do V. Guimarães e Pedras Salgadas, respectivamente.

"Muito feliz por voltar a casa", Marcelo promete "dar 100 por cento pelo clube" que lhe "abriu as portas" do futebol português. "Tenho um carinho muito grande pelo Vizela e pelos adeptos", acrescentou, em declarações ao site do clube.