Marco Caneira abandona Torreense

O Torreense comunicou esta terça-feira o fim da ligação a Marco Caneira. O antigo internacional português assumiu o cargo de diretor-desportivo do atual 7º classificado da Série C do Campeonato de Portugal no passado mês de julho. Em comunicado, o clube de Torres Vedras desejou "felicidades" ao ex-defesa.





"O Torreense e o até hoje director desportivo Marco Caneira chegaram a um acordo para a cessação do vínculo que unia ambas as partes. O Torreense deseja felicidades tanto pessoais como profissionais ao Marco Caneira, agradecendo-lhe todo o profissionalismo demonstrado no exercício da sua função", podia ler-se no comunicado.