A uma jornada de terminar a Pró Nacional da AF Braga, o SC Maria da Fonte sagrou-se campeão distrital e conquistou a subida divisão, regressando oito anos depois às competições nacionais, última vez que participou foi em 2012/13, na extinta terceira divisão. O concelho da Póvoa de Lanhoso passa assim a ter um embaixador no Campeonato de Portugal e a série A é o futuro paraíso para época 2018/19."É um marco muito importante na vida do Maria da Fonte. Ganhar este título significa o regresso aos nacionais. A subida era uma desejo desta direção, fizemos uma clara aposta nesse objetivo, também uma vontade da massa associativa, assente numa equipa ténica e de jogadores com muita ambição e de qualidade. O futuro passa por ter os pés bem assentes quanto à nova época, sabendo da realidade que vamos encontrar. É um novo caminho que vamos trilhar, estamos preparados para fazer um bom campeonato, numa prova mais condizente com Maria da Fonte", afirmou Armando Silva, presidente do clube há quatro anos, clube no qual foi jogador.Para o presidente do Maria da Fonte, um bom trabalho tem sido feito feito, mas há mais para fazer. "Após o reequilíbrio financeiro, concretizada a subida, temos de estabilizar o clube a nivel financeiro e desportivo, manter equipa nos nacionais. Estar nos principais campeonatos é fundamental".Já o treinador Alberto Fernandes explicou a sua fórmula de sucesso. "Foi um regresso, já aqui estive de 2011 a 2013. Conseguimos reunir uma seleção de jogadores de grande qualidade, grupo com muita ambição, motivados e sempre focados na subida, e, que soube encontrar o caminho das vitórias. Tivemos 20 jogos sem perder, a melhor defesa, melhor ataque. Num plantel de 19 jogadores, incluindo dois guarda-redes, um deles júnior, todos denotaram forte espírito de vitória e de união de grupo".

Autor: João Baptista Seixas