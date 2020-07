Marinhense oficializa contratação de China

O Marinhense oficializou a contratação de China até ao final da presente temporada. O lateral-esquerdo português, de 38 anos, findou contrato com o Vilafranquense e tornou-se um jogador livre.





China volta ao Campeonato de Portugal depois de ter sido um dos obreiros da subida à 2ª Liga por parte dos ribatejanos em 2019, continuando no plantel em 2019/20. Além do Vilafranquense, China conta com passagens por Chipre e Ucrânia, depois de ter passado pela 1ª Liga na Naval.