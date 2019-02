Marítimo B-Lusitano de Vildemoinhos, 1-0: Eficácia insular na cabeça de Traoré

O Marítimo B recebeu e venceu o Lusitano de Vildemoinhos, por 1-0, em jogo da 22ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. O único golo da partida foi marcado pelo defesa-central Mamadou Traoré, aos 28 minutos, na sequência de um pontapé de canto.Os primeiros 30 minutos foram marcados pelo equilíbrio, mas a formação insular aproveitou da melhor maneira uma bola parada para se colocar na frente do marcador. A equipa orientada por Rogério Sousa correu, a partir daí, atrás do resultado, e, apesar de ter tido uma série de boas oportunidades para empatar, acabou por deixar o Funchal sem qualquer ponto.Com este resultado, o Marítimo B subiu ao 10º lugar da tabela, com 31 pontos. Já o Lusitano de Vildemoinhos mantém-se no 3º lugar, com os mesmos 39 pontos. A formação viseense vê, assim, os dois primeiros classificados distanciarem-se, já que Lusitânia de Lourosa (42) e Gondomar (44) empataram os respetivos encontros, com Coimbrões e Penalva do Castelo, respetivamente.Na próxima jornada, marcada para dia 24, o Marítimo B desloca-se ao reduto do Águeda, enquanto o Lusitano de Vildemoinhos recebe o Amarante.