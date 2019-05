Marito continua no comando técnico do Armacenenses

O técnico Marito acertou a renovação com o Armacenenses, na sequência do bom trabalho realizado desde meio de fevereiro no comando da equipa, que participa na Série D do Campeonato de Portugal. Márcio Sarmento (adjunto) e Nuno Silva (treinador de guarda-redes) também continuarão em funções e, 2019/20.Chamado para o comando técnico do Armacenenses a meio de fevereiro último, com a equipa no 11.º lugar, nove pontos acima da zona de descida, Marito soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas e o Armacenenses, que ocupa o 9.º lugar, garantiu tranquilamente a permanência, defrontando este domingo, fora de portas, o Olímpico do Montijo, na última jornada da prova.Na próxima época a meta do clube de Armação de Pêra continuará a ser a permanência no Campeonato de Portugal e em breve equipa técnica e direção começarão a definir o plantel, iniciando o processo de renovações e dispensas, seguindo-se o reforço do grupo.