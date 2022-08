Materazzi é reforço do Gondomar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Materazzi, ex-Leça, é reforço do Gondomar. O defesa-central volta a encontrar o treinador Domingos Barros, de quem foi jogador na época 2020/21, no Leça, e assume-se como um importante triunfo, mercê da experiência adquirida em mais de 20 como jogador.Com 37 anos e mais de 500 jogos realizados, divididos por competições como a 2ª Liga, Campeonato de Portugal, Taça de Portugal e Taça da Liga - ao serviço do Trofense, Lusitânia de Lourosa, Olhanense, Fafe, Santa Clara, Leixões, Tondela, Rebordosa, Freamunde e Salgueiros - Materazzi volta, 12 anos depois, a pisar o estádio S. Miguel, em 2022/23.A equipa gondomarense arranca os treinos de preparação para a nova época amanhã, terça-feira, pelas 10 horas.