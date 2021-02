Matheus Moreira reforça o Benfica e Castelo Branco

Matheus Moreira é o mais recente reforço do Benfica e Castelo Branco. O defesa, de 20 anos, chega proveniente do União Suzano, do Brasil, e já está a trabalhar com o plantel às ordens de Pedro Barroso.





Trata-se de um jogador que pode jogar tanto a defesa-central como a lateral-esquerdo, com uma polivalência que pode ser importante.De referir que esta é a primeira experiência de Matheus Moreira fora do Brasil.