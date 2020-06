Matheus renova contrato com o Vizela

O Vizela renovou o contrato do defesa Matheus por uma temporada. O central regressa assim à 2.ª Liga, onde cumpriu duas temporadas com o camisola do Leixões.





Há quatro anos em Portugal, Matheus já festejou duas subidas à 2.ª Liga, a primeira pelo Real, na época de estreia, e a segunda pelo Vizela, com a presença em 18 jogos na equipa comandada por Álvaro Pacheco.Matheus assegurou ter "grandes expectativas para a nova época que está a chegar", garantindo ainda que "tudo farei para corresponder às pessoas que acreditam em mim. Darei o meu máximo para ajudar o FC Vizela", acrescentou, ao site do clube.