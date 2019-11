Matheus Troche reforça defesa do Aljustrelense

O defesa Matheus Troche, natural do Paraguai e também com nacionalidade brasileira, é reforço do Aljustrelense, antepenúltimo classificado da Série D do Campeonato de Portugal.

O jogador, de 24 anos, pode aturar como defesa-central ou defesa-esquerdo e passou pelas camadas jovens do Santos e do Fluminense. Em Portugal representou Sporting Ideal, Torcatense e Vila Meã, contando ainda com experiências no Qatar, na Suécia e na Estónia.

Matheus Troche poderá fazer a sua estreia no próximo domingo, em Lagos, frente ao Esperança, num duelo entre duas equipas posicionadas em lugares de descida.