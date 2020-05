Meia equipa do Arouca já renovou

O plantel do Arouca da próxima temporada ganha forma e, até ao momento, foram anunciadas cinco renovações, todas em cada um dos sectores. Foram os casos do guarda-redes Victor Braga, do defesa-central João Basso, dos médios Marco Soares e Pedro Moreira, assim como do extremo Adílio.





Brevemente haverão mais novidades não só quanto a renovações, mas relativamente a saídas ou mesmo reforços.