Mercado agita Sertanense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sertanense, da Série D do Campeonato de Portugal, tem o apuramento para a fase de subida bem encaminhado, mas, apesar da liderança, o treinador Natan Costa mostra-se prudente e ansioso que janeiro termine, face à agitação nesta janela de mercado de transferências. A equipa beirã acaba de perder o capitão Vitor Pisco para a Liga 3, tem Karamoko a treinar num clube do Dubai e "outros jogadores a serem cobiçados". Após o triunfo de domingo (1-0) sobre o Marinhense, no único jogo da 11.ª jornada que foi possível realizar nesta série, face à incidência de casos de Covid-19, Natan Costa lamentou a instabilidade, em declarações à Rádio Condestável: "Os agentes têm de perceber que os clubes não são barrigas de aluguer. O Sertanense é cumpridor e tem de ser ouvido nesta matéria. Isso cria instabilidade."