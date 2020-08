Messi, Cavani ou Cristiano Ronaldo: caixa de mensagens do Fafe nunca esteve tão movimentada

Depois do Eléctrico ter feito uma proposta por Cavani e o U. Lamas ter anunciado uma 'nega' do uruguaio, por que não pode o Fafe juntar o ex-PSG, Messi e Cristiano Ronaldo numa só 'conversa'? Foi isso mesmo que o emblema que terminou a época 2019/2020 em segundo lugar da Serie A do Campeonato de Portugal fez numa brincadeira no Instagram.





"Nos dias que correm, a nossa caixa de mensagens tem mais movimento do que o mercado de transferências", escreveram no Instagram.