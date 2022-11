Miguel Lopes é reforço do Lusitânia de Lourosa

Depois de ter rescindido com o Belenenses no início do mês, alegando a necessidade de regressar ao norte do país por motivos familiares, o extremo Miguel Lopes foi, esta quarta-feira, anunciado como reforço do Lusitânia de Lourosa.Com 27 anos, o atacante começou a temporada com o estatuto de titular na turma de Belém, mas pouco jogou depois da paragem para as seleções em setembro, tendo encerrado a sua passagem pelo clube com apenas cinco jogos e uma assistência.Miguel Lopes deu nas vista na época passada, sendo figura de proa na equipa do Leça que chegou aos quartos de final da Taça de Portugal e que caiu apenas aos pés do Sporting. Em Lourosa, o extremo vai reencontrar o técnico Luís Pinto e os colegas Diogo Rosado e Ivanilgo Nhaga com quem partilhou o balneário em Leça da Palmeira.