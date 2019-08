Miguel Lourenço deixa Vilafranquense e é reforço do Torreense

Miguel Lourenço deixou o Vilafranquense ao fim de seis temporadas e já tem novo desafio na carreira. O jovem central português de 21 anos que passou pela formação do Benfica assinou esta segunda-feira pelo Torreense, equipa que milita na Série C do Campeonato de Portugal.





O defesa vai reencontrar os ex-colegas Nélson Pinhão e Paulo Antunes - também eles reforços para o técnico André Tomaz - que ajudaram os ribatejanos a alcançarem uma inédita subida à 2ª Liga em 2018/19.Com algumas lesões à mistura, Miguel Lourenço cumpriu apenas nove jogos oficiais nas últimas duas épocas.