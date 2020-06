Moncarapachense contrata Mory Koné para o meio-campo

O médio costa-marfinense Mory Koné, de 28 anos, é o mais recente reforço do Moncarapachense, que vai participar no Campeonato de Portugal. O defesa Areias e o médio Sérgio Abreu, ambos ex-Torcatense, já se haviam comprometido anteriormente com os algarvios.





Oito jogadores já renovaram contrato: o guarda-redes João Azul, o defesa João Correia, os médios Gabriel Silva, João Soares e Rogério Mesquita e os avançados Dembélé, Luís Firmino e Leonardo Ceará.Ivo Soares comandará o conjunto do Moncarapachense, que liderava o campeonato da 1ª Divisão da AF Algarve aquando da suspensão da prova devido ao coronavírus e foi, por isso, convidado a ascender ao Campeonato de Portugal.