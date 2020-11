Moncarapachense contrata Parada e Sow

O defesa-central luso-francês Thomas Parada, que iniciou a época no Olhanense, e o avançado guineense Youssouf Sow, ex-FK Jelgava, da Letónia, são reforços do Moncarapachense, equipa da Série H do Campeonato de Portugal.





Parada, formado nos franceses do Laval, passou depois pelo Bastia-Borgo e nas duas últimas épocas esteve nos alemães do TSV Essingen, ingressando no último defeso no Olhanense.Já Sow, de 27 anos, chegou a Portugal para representar os juniores do Belenenses e, como sénior, representou Farense, Castrense, Espinho, Vila Flor, Pedras Salgadas, Louletano, Aves, Leixões, Benfica de Castelo Branco, Real Massamá e Torreense, antes de mudar-se para a Letónia.O Moncarapachense, que esta época regressou ao Campeonato de Portugal, ocupa o décimo posto na Série H, com uma vitória e quatro derrotas.