Moncarapachense garante subida à Liga 3

O Moncarapachense garantiu, este domingo, a subida à Liga 3, graças ao triunfo (1-0) sobre o Belenenses no Restelo. Um golo do central Nuno Silva, aos 64 minutos, na sequência de um livre, a ser decisivo.Com este desfecho, os algarvio terminaram a Série 2 do Campeonato de Portugal no segundo lugar, uma vez que o Fontinhas também venceu (2-1) diante do Pero Pinheiro, garantindo o 1º posto.Recorde-se que a impossibilidade de o Cova da Piedade proceder à sua inscrição na Liga 3 permite que o melhor 3º classificado do Campeonato de Portugal também suba de divisão. Assim, o Belenenses também sobe de divisão. Com 16 pontos na Série 2, o clube da Cruz de Cristo foi o 3º melhor classificado e acompanha Fontinhas, Moncarapachense e Paredes e Lank Vilaverdense à Liga 3.