Moncarapachense: Sérgio Abreu é o primeiro reforço

O médio Sérgio Abreu, de 22 anos, que nas duas últimas épocas jogou no Torcatense, é o primeiro do Moncarapachense para a temporada 2020/21. O clube algarvio vai participar no Campeonato de Portugal.





Entretanto, o guarda-redes João Azul, o defesa João Correia, o médio Rogério Mesquita e os avançados Luís Firmino, Dembelé, Ceará e João Soares acertaram a renovação dos respetivos vínculos.Decorrem negociações com vários jogadores, visando o reforço do plantel, que continuará sob o comando técnico de Ivo Soares.