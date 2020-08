Montalegre deu pontapé de saída com duas contratações

Começou ontem, oficialmente, a nova época desportiva para o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre. Ao plantel, maioritariamente constituído por jogadores da época passada, juntou-se Xavi e Ouattara, os primeiros reforços confirmados para a nova época.





Começando por Xavi, lateral ex-Merelinense, de 24 anos, que pode atuar tanto do lado direito como do lado esquerdo da defesa. O jogador fez toda a formação no Santa Maria, clube onde jogou também as duas primeiras épocas como sénior. O futebolista representou ainda Pedras Salgadas, Felgueiras 1932 e o já mencionado Merelinense.Já Ouattara, ex-Sertanense, chega para reforçar o setor ofensivo. Aos 28 anos, o extremo, natural da Costa do Marfim, chega a Montalegre para atuar numa das alas da frente do ataque. O experiente extremo conta já com várias passagens por clubes de 2ª Liga, como é o caso do União da Madeira, Académico de Viseu, Atlético CP e Feirense. Ouattara já representou, também, clubes do Campeonato de Portugal, como Torreense, Sintrense e Anadia.