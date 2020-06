Mortágua: Henrique Leça reforça meio-campo

Henrique Leça é o primeiro reforço do Mortágua para a próxima temporada. O jovem médio português, de 22 anos, representou o Oliveira do Hospital em 2019/20 e assinou agora com o emblema viseense um contrato válido por uma época, ou seja, até junho de 2021.





Natural do Funchal, Leça fez a formação no Marítimo e em 2011/12 ainda representou os iniciados do Sporting. Depois de uma época nos sub-19 da Académica, o médio iniciou a carreira sénior na Briosa em 2016/17. Representou ainda Nogueirense, Cesarense, Loures e Oliveira do Hospital.O Mortágua continua, assim, a preparar o regresso ao Campeonato de Portugal - por ter terminado a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu no 1º lugar. Henrique Leça é o primeiro reforço confirmado para 2020/21, depois de o clube já ter oficializado as renovações da equipa técnica liderada por Paulo Machado e ainda de cinco jogadores: Claudio, João David, Romário, Manel e Seidy.