Mortágua: Rodolfo renova por mais uma temporada

O Mortágua chegou a acordo com Rodolfo para a renovação do contrato do avançado, de 20 anos, por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. A próxima época vai marcar a estreia no Campeonato de Portugal do jovem jogador, de 20 anos, que em 2019/20 realizou 19 jogos na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, um na Taça de Portugal e um na Taça da AF Viseu.





Trata-se da sexta renovação confirmada no plantel orientado por Paulo Machado, depois de Claudio, João David, Romário, Manel e Seidy. Quanto a reforços para 2020/21, o emblema do distrito de Viseu já confirmou a contratação de Henrique Leça (ex-Oliveira do Hospital).