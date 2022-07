Movimento "Leça FC de futuro" pede eleições antecipadas: «É hora da mudança»

É com esperança numas eleições antecipadas que o movimento "Leça FC de futuro" se apresenta na assembleia geral que vai realizar-se esta terça-feira, pelas 20 horas. Na reunião, entre outros pontos, vai discutir-se o estado atual do clube e a prorrogação do mandato da atual direção por mais um ano.Um cenário que este grupo fundado há nove meses quer impedir, dado entender que não estão reunidas as condições para a atual estrutura diretiva prosseguir ao leme dos destinos do emblema de Leça da Palmeira.Pronto a avançar para eleições, o movimento deixa um apelo a todos os associados, dizendo que esta é a hora da mudança."A motivação é essa, mudar o rumo do Leça, voltar a fazer com que os sócios tenham o clube, trazer o clube para a terra, eliminar estes anticorpos que se criaram à volta do clube, aqui mesmo do tecido empresarial. A nível de câmara também há dificuldades de relação. Depois, baseados em vectores que achamos importantes, como a parte social, desportiva, financeira, queremos criar um rumo. Temos projetos que achamos que são fortes. Queremos criar processos, a nível executivo, jurídico, financeiro e de gestão. Sendo um clube com 110 anos de história, está na hora desta mudança", começou por dizer, a, João Laranjeira, um dos fundadores do grupo.Na base da decisão de avançar estão, diz o mesmo elemento, anos a fio de problemas por resolver. A situação, garante João Laranjeira, tem vindo a agudizar-se, ao ponto de, na última época, os jogadores terem ficado com meses de ordenados por pagar. "Este era um projeto não pensado a curto prazo, mas esta época houve as mesmas peripécias, mais graves ainda por haver uma SAD que foi vendida a um investidor italiano, que depois abandonou, deixando os jogadores sem salários. Com a promoção à Liga 3 quase garantida, os jogadores fizeram um boicote. Tentámos adiar essa situação, mas não tiveram motivação para a reta final", acrescentou, reiterando que não há condições para a atual direção se manter."O mandato é de um ano, com direito de prorrogação por mais um ano, sendo decisão da direção. Achamos que não há condições, por várias violações do regulamento interno, por esta direção não ter solução para a questão da SAD. Há dívidas a jogadores, fornecedores, dívida ao clube. Não há condições para prolongar por mais um ano esta situação. Daí nasce o objetivo de amanhã tentarmos que sejam criadas eleições. Que a direção não consiga prolongar o seu mandato. Que haja eleições antecipadas e temos lista para avançar", sublinhou.Com efeito, o movimento está pronto a avançar para eleições, com uma lista de "pessoas identificadas com o clube". "É um movimento que, a nível de direção, tem pessoas identificadas para pertencer à direção. Depois temos outras pessoas sócias que não podem integrar a direção por causa do tempo de associado, mas são pessoas que em Leça têm preponderância. Estão em cargos de chefia em áreas que achamos importantes. Queremos que façam parte do projeto. Procuraram-nos para também pertencerem a este movimento. Acaba por ser um movimento de sócios e adeptos. Depois, para os outros órgãos sociais, queremos que sejam pessoas com uma faixa etária mais velha do que a nossa. São pessoas com nome, com passado no clube, e que deem a garantia de que juntos conseguimos fazer esta mudança", disse ainda João Laranjeira.